Espanyol x Real Madrid: onde assistir ao vivo pela TV ao jogo espanhol

Espanyol e Real Madrid jogam neste domingo, às 17h45 (horário de Brasília), no estádio Cornellà-El Prat, em Barcelona, pela 21ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida terá a transmissão do canal ESPN Brasil.

Os dois clubes disputaram no meio da semana a Copa do Rei. O Real Madrid derrotou o Girona por 4 a 2, pelo primeiro jogo das quartas de final da competição. Anteriormente, havia derrotado o Sevilla por 2 a 0, no Campeonato Espanhol. A equipe merengue ocupa a terceira posição na tabela, com 36 pontos.

Já o Espanyol empatou por 1 a 1 com o Betis, no primeiro das quartas da Copa do Rei e perdeu para o Real Sociedad por 3 a 2, em duelo válido pelo Campeonato Espanhol, resultado que o deixou na 13ª posição, com 24 pontos.

Saiba quais os jogos da 21ª rodada do Espanhol

Sábado

Sevilla x Levante

Atlético de Madrid x Getafe

Leganés x Eibar

Valencia x Villarreal

Domingo

Girona x Barcelona

Athletic Bilbao x Betis

Real Sociedad x Huesca

Espanyol x Real Madrid

Segunda-feira

Alaves x Rayo Vallecano