'Especialista' em finais, Danilo Barcelos quer ser decisivo outra vez no Vasco

O Vasco decide a Taça Rio diante do Flamengo neste domingo, no Maracanã. Campeão da Taça Guanabara, o time cruzmaltino garantirá vaga direta na final do Campeonato Carioca se derrotar o maior rival. E, para isso, conta com um jogador que costuma crescer em decisões, o lateral Danilo Barcelos.

Desde os tempos de Sport, Danilo aparece em momentos decisivos. Pelo clube pernambucano, marcou um gol na final e conquistou a Copa do Nordeste de 2014. No América-MG, balançou a rede três vezes na decisão do Campeonato Mineiro de 2016, também conquistado pela equipe. Foi ele também o autor do gol que deu o título da Taça Guanabara deste ano ao Vasco, contra o Fluminense.

Questionado sobre o segredo às vésperas de uma decisão, Danilo minimizou. "O principal para mim vai ser descansar. Geralmente, mudo minha alimentação para não ter risco de passar mal. Semana de final é sempre legal. Por isso, ao longo da carreira, tive algumas legais. A gente espera que domingo seja um dia abençoado", declarou nesta sexta-feira.

O próprio lateral, no entanto, considerou que seu ótimo retrospecto em jogos decisivos é fruto de uma preparação. Danilo afirmou que tenta sempre se colocar na melhor condição possível antes das partidas, dentro e fora de campo.

"Eu procuro estudar muito sobre futebol, apesar de não ter muito tempo. Dentro da partida, a gente toma muitas decisões. Só se mantendo positivo para que as coisas aconteçam. Tem muita coisa extracampo, torcida, televisão. Para fazer isso com excelência, tem que estar bem positivo, pensando que as coisas vão dar certo. Mesmo assim, é difícil conseguir acertar 50%", comentou.