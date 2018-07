Especialistas em arbitragem atacam instrutores da Fifa

Ex-árbitros ouvidos pelo Estado atacaram as declarações feitas pelo chefe do Departamento de Arbitragem da Fifa, Massimo Busacca, de que os brasileiros não estão alinhados às orientações da entidade em relação a lances de mão na bola.

Para Marco Antonio Martins, presidente da Anaf (Associação Nacional de Árbitros de Futebol), se há erro de interpretação da nova recomendação da Fifa, a culpa é da própria entidade. “Os brasileiros não estão com dificuldades de entender. A Fifa mandou dois instrutores para o Brasil, o Óscar Ruiz e Jorge Larrionda. Sempre existiu interpretação nesse tipo de lance. Se para a Fifa está havendo erro de interpretação, o problema foi de quem repassou a informação”, disse.

Arnaldo Cezar Coelho, árbitro das Copas do Mundo de 1978 e 1982 e atualmente comentarista da TV Globo, criticou a atuação de Busacca à frente do Departamento de Arbitragem da Fifa. “Se for assim, os espanhóis também estão mal orientados porque tivemos um lance absurdo no jogo do Real Madrid e ele é o responsável. Vale lembrar que na Copa do Mundo a arbitragem não foi um primor. Muito pelo contrário, foi um desastre”, disse.

Para Arnaldo Cezar, os últimos pênaltis mal marcados no Brasil não foram provocados por erros de interpretação da nova recomendação da Fifa e sim por falhas técnicas dos árbitros. E ele cita a penalidade marcada a favor do Flamengo, contra o Corinthians, pela 21.ª rodada do Campeonato Brasileiro, quando o lateral-direito Fagner estava com o braço esquerdo na barriga quando a bola foi chutada em sua direção. “Ali, o Sandro Meira Ricci se precipitou e não interpretou a regra errada. Por experiência própria, digo que em 60% dos lances desse tipo o árbitro não vê o que acontece porque tudo é muito rápido e, muitas vezes, vários jogadores estão atrapalhando a sua visão”, disse.

Leonardo Gaciba, comentarista de arbitragem do canal SporTV e ex-árbitro Fifa, também discorda da avaliação feita por Busacca. “A Fifa tem de assumir o que faz e o que falou perante os seus instrutores. Existe um vídeo com 26 situações que ela, inclusive, proibiu de ser exibido. A CBF queria exibir para público e mostrar o que os árbitros receberam de orientação, mas a Fifa não permitiu”, disse.

Gaciba ressalta que não é apenas no Brasil que as jogadas de mão na bola estão provocando polêmica. “Na Espanha, tivemos lance dentro desse modelo e no Campeonato Português o jogador estava de braço aberto quando a bola bateu no seu peito e o juiz deu pênalti. Na Libertadores, também ocorreu algo semelhante. Isso não acontece só no Brasil.”