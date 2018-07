Perícia será concluída nesta terça-feira no estádio do Água Santa

A Federação Paulista de Futebol (FPF) vai anunciar nesta quarta-feira sua decisão sobre a permanência ou não do Água Santa na primeira divisão do Campeonato Paulista. O clube está reformando seu estádio para chegar à capacidade exigida de 10 mil lugares, mas no sábado uma parte das tribunas desabou.

Segundo Miguel Ferreira da Silva, delegado titular do 4º DP de Diadema, que está encarregado do inquérito, nesta terça-feira será concluída a perícia, que começou no dia anterior, e depois será necessário aguardar a chegada do laudo. "O laudo pericial demora. O perito recolheu blocos da estrutura, para analisar a composição do cimento, entre outras coisas", diz.

Ele lembra que o laudo é apenas uma parte do inquérito e não sabe avaliar quanto tempo vai levar para a conclusão dos trabalhos. "Estamos intimando o presidente do clube para dizer sobre a obra, vamos falar com o representante da empreiteira, ver posicionamento da defesa civil. Também estamos solicitando à prefeitura as documentações do alvará de construção do estádio. Mas tudo depende da complexidade, não dá para dar prazos."

Quem também esteve no local do acidente foi a Defesa Civil, que fez uma nova vistoria na manhã desta segunda-feira no estádio. Ela já havia orientado os moradores do entorno e interditou preventivamente 12 casas logo que o acidente ocorreu. Após a nova visita, ela manteve a interdição das moradias.