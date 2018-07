Especulações atrapalham os planos da Ponte Preta para chegar ao G4

Lomba, de 28 anos, tem vínculo com o Bahia e atravessa, talvez, sua melhor fase na carreira. Em 39 partidas, ele sofreu apenas 43 gols. Quem estaria encabeçando as conversas é Cícero Souza, ex-gerente de futebol do Bahia e atualmente no Palmeiras.

Mas a negociação não parece fácil. O presidente do Bahia, Marcelo Santanna já sinalizou que espera contar com o jogador na próxima temporada e revelou que a pedida não será baixa, mesmo porque o jogador tem contrato até o final de 2017.

O volante Fernando Bob revelou que está apalavrado com o Palmeiras para 2016. Com isso, se a negociação realmente se concretizar, Marcelo Lomba seguiria os passos de seu companheiro. Bob teria outros clubes interessados, como o Corinthians e Internacional.

Neste clima de especulações, o técnico Felipe Moreira tenta unir o grupo para o confronto com o Internacional, sábado, no Beira-Rio, em Porto Alegre. A Ponte está com vários jogadores machucados e pode apresentar até sete desfalques. Os dois times têm 50 pontos e sonham em chegar ao G4.