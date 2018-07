Especulações de transferência de Ganso deixam o São Paulo preocupado

SÃO PAULO - Os boatos da saída do meia Paulo Henrique Ganso do São Paulo têm causado preocupação ao técnico do time, Muricy Ramalho. O temor é que o rendimento do camisa dez seja afetado pela especulação de transferências, como a da última semana, quando o Napoli surgiu como possível destino.

O bom momento vivido pelo meia faz aumentar a possibilidade de sondagem de clubes europeus durante a janela de transferências. "Quando surge alguma informação, sempre pergunto para dirigentes do clube se podemos perder o jogador. O importante é manter o atleta tranquilo e concentrado", afirmou o técnico nesta sexta-feira.

Muricy explicou que na época em que trabalho com Ganso no Santos, entre 2011 e 2012, conviveu com problema parecido. "A cada semana era um time diferente que queria contratá-lo. Não chegou proposta oficial, mas mexe um pouco com o jogador", comentou. O treinador criticou que em certas momentos, empresários e agentes podem prejudicar o rendimento do atleta ao especular possíveis transferências.

O boato de que Ganso iria para o Napoli foi negado pelo próprio jogador e gerou mal estar entre o São Paulo e o clube italiano. O presidente do Tricolor, Carlos Miguer Aidar, afirmou que nem com o dinheiro da máfia o meia sairia do time. A declaração irritou o Napoli, que pensa em processar o dirigente.