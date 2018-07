Especulado em clubes brasileiros, peruano Farfán jogará na Rússia

Cotado em diversos grandes clubes brasileiros, como Flamengo, Corinthians, Palmeiras e Cruzeiro, o atacante Jefferson Farfán não reforçará nenhum deles em 2017, pelo menos não agora. Neste domingo, o peruano de 32 anos foi anunciado como jogador do Lokomotiv Moscou, da Rússia.

Farfán teve seus melhores momentos com a camisa do Schalke 04, sendo titular por seis temporadas seguidas na Alemanha. Em meados de 2015, ele foi vendido ao Al Jazira, dos Emirados Árabes Unidos. Em um ano e meio, porém, jogou pouco pelo clube de Abu Dhabi. No fim de 2016, foi liberado.

Neste domingo, ao ser apresentado no Lokomotiv, disse que entre os motivos que o levaram a escolher o clube de Moscou está o fato de a próxima Copa do Mundo ser na Rússia. Ele não tem sido convocado pelo técnico Ricardo Gareca, que tem optado, entre outros, pelo jovem Beto da Silva, reforço do Grêmio. Em oitavo nas Eliminatórias, o Peru tem chances remotas de ir à Copa.