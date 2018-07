Especulado, Jorginho nega contato com o Palmeiras

SÃO PAULO - Um dos nomes cotados para assumir o Palmeiras após a queda de Antonio Carlos, o técnico Jorginho, da Ponte Preta disse não ter recebido nenhuma proposta do ex-clube, que dirigiu no ano passado.

"Não conversei com ninguém sobre proposta. Se tivesse chegado algo até mim, teria passado ao presidente do clube que comando. Mas não houve. A única coisa que aconteceu foi que encontrei alguns diretores em um velório há cerca de 15 dias, mas nada foi conversado sobre trabalho", disse o treinador, de acordo com a assessoria de imprensa da Ponte Preta.

"Conquistamos nossa primeira vitória no final de semana e estamos trabalhando para buscar outros resultados positivos. Estou focado no meu trabalho aqui no clube, trilhando caminhos.", concluiu o técnico Jorginho que não recebeu proposta de outros clubes.

Com 4 pontos ganhos após duas rodadas, a Ponte está em sétimo lugar na Série B do Brasileirão. Antonio Carlos foi desligado do Palmeiras nesta terça-feira após discutir com jogadores no ônibus após o empate com o Vasco.