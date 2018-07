Especulado, Jorginho nega contato com o Palmeiras

"Não conversei com ninguém sobre proposta. Se tivesse chegado algo até mim, teria passado ao presidente do clube que comando. Mas não houve. A única coisa que aconteceu foi que encontrei alguns diretores em um velório há cerca de 15 dias, mas nada foi conversado sobre trabalho", disse o treinador.

Com quatro pontos ganhos em duas rodadas, a Ponte Preta está em sétimo na Série B do Brasileirão. Jorginho espera, assim, manter o foco em uma boa campanha. "Conquistamos nossa primeira vitória no final de semana e estamos trabalhando para buscar outros resultados positivos. Estou focado no meu trabalho aqui no clube", concluiu.

Antonio Carlos foi desligado do Palmeiras por conta da discussão com alguns jogadores no ônibus, sobretudo com o atacante Robert, após o empate com o Vasco por 0 a 0.