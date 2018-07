Especulado na Espanha, Arana reitera vontade de permanecer no Corinthians

O lateral-esquerdo Guilherme Arana, do Corinthians, descartou nesta sexta-feira a possibilidade de deixar o clube nesta janela de transferências para reforçar algum time europeu. Especulado em equipes espanholas, o jogador garante que no momento só pensa em continuar no time paulista.

"É claro que eu quero conquistar grandes objetivos, jogar com a camisa da seleção brasileira, disputar uma Copa do Mundo, uma Champions [Liga dos Campeões]. Mas, para alcançar esse sonho, tenho que desempenhar um grande futebol no Corinthians. Tenho que continuar trabalhando aqui", afirmou o lateral de 20 anos, titular absoluto do time do técnico Fábio Carille.

Arana é formado nas categorias de base do clube e neste ano tem sido fundamental para a formação titular, com assistências e participações constantes pela equipe principal. "Estou vivendo grande momento, estou feliz, isso é importante para nós, jovens. Qualquer um que joga no Corinthians já se sente realizado", comentou. "Deixo esses assuntos de negociação com o meu empresário", completou.

Nesta sexta-feira o jornal espanhol Sport, de Barcelona, publicou que duas equipes estão interessadas no lateral. Sevilla e Atlético de Madri têm observado o corintiano. Arana tem contrato com o clube do Parque São Jorge até 2021. "A diretoria e a comissão já falaram que vou ficar e essa é minha vontade", afirmou.