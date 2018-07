Especulado na Inter, Bielsa é elogiado por Milito

Milito foi comandado em dois anos por Bielsa na seleção argentina e pelo mesmo período por Mourinho na Inter. O atual treinador do Athletic Bilbao é mencionado como um candidato a substituir o técnico da Inter, Claudio Ranieri, que está ameaçado de demissão por conta da péssima temporada do time.

A Inter está em sétimo lugar no Campeonato Italiano com 41 pontos, 19 atrás do líder Milan. Milito disse que apesar de cada um ter uma forma de trabalhar, Bielsa se parece com Mourinho "na maneira que tem o grupo na mão, e como protegem a equipe".

Milito disse que não se surpreendeu com o sucesso que Bielsa está tendo na Espanha porque "é um grande treinador e o demonstrou em todos os lugares que trabalhou. Estou contente por ele porque merece os resultados que está obtendo".

De todos os modos, garantiu que será "sempre agradecido a Ranieri porque foi franco comigo, me deu uma oportunidade nos momentos difíceis e isto não esqueço". No início da temporada, o presidente da Inter, Massimo Moratti, convidou Bielsa para que assumisse o comando da equipe, mas o técnico argentino recusou a oferta porque já havia se comprometido com o Athletic Bilbao.