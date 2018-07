Especulado no Fla, Cícero é inscrito pelo Fluminense no Carioca

Nos planos do Flamengo, o meia Cícero deve mesmo ficar no Fluminense. Ao menos foi o que indicou o clube tricolor nesta quarta-feira, quando enviou à Federação de Futebol do Rio (Ferj) a relação de jogadores para a disputa do Campeonato Carioca com o nome do meia.

Cícero está na mira do rival rubro-negro desde o início do mês. No fim de semana, dirigentes do Flamengo chegaram a se reunir para tentar viabilizar a contratação do meia. Um dos empecilhos seria o salário do jogador, na casa dos R$ 400 mil.

Além de Cícero, chamou a atenção também na lista enviada à Ferj o nome de Gum. O jogador operou recentemente de uma apendicite e tem previsão de retorno aos gramados somente para o mês de março. O prazo final para inscrição ou substituição de atletas é a 10.ª rodada, prevista para ocorrer nos dias 14 e 15 daquele mês.

CONFIRA A LISTA RELACIONADOS:

Goleiros - Diego Cavalieri, Kléver e Julio Cesar

Laterais - Fernando, Giovanni, Guilherme Santos, Igor Julião, Renato e Wellington Silva

Zagueiros - Gum, Henrique, Guilherme Mattis, Marlon, Victor Oliveira e João Fillipe

Meio-campistas - Edson, Jean, Rafinha, Luiz Fernando, Cícero, Robert, Gerson, Bryan Olivera, Wagner, Vinícius e Marlone

Atacantes - Fred, Lucas Gomes, Kenedy, Walter e Michael