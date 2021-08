Especulado no Fla, David Luiz diz ter recebido propostas: 'Não tocaram o coração'

Sem clube desde junho, quando deixou o Arsenal, David Luiz abriu o jogo sobre o seu futuro. Em entrevista ao jornal inglês Daily Mail, o zagueiro brasileiro de 34 anos, que chegou a ser especulado no Flamengo, revelou o que busca na próxima equipe que for defender e garantiu que, até o momento, as propostas que recebeu não "tocaram o coração".

"(O destino) Vai ser o mesmo de antes: um clube com ambição. As ofertas até agora não tocaram o meu coração. Quero continuar em alto nível. Talvez isso aconteça na Premier League (Campeonato Inglês)", disse o zagueiro antes de completar:

"Estou trabalhando todos os dias. Quero pressão, lutar por títulos. Quero a sensação de ter que vencer todas as semanas. É por isso que sempre joguei futebol e ainda jogo. Quero sentir-me vivo", afirmou.

Recentemente, David Luiz quase acertou com o Adana Demirspor, da Turquia. No entanto, as negociações acabaram não se concretizando e o defensor, com isso, permanece livre no mercado. Apesar do nome ter sido diversas vezes ligado ao Flamengo, segundo Marcos Braz, vice-presidente de futebol do clube rubro-negro, nenhuma oferta por parte do clube da Gávea foi feita.

"Tenho uma relação direta com o David Luiz e sei quanto custa o valor nesses anos todos. É um cara formidável, atleta de alto padrão, mas não teve nenhuma reunião para aprovação do nome dele e também não houve nenhum contato", revelou o dirigente.