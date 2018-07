Especulado no Palmeiras, Felipão negocia com seleção sul-coreana

Um dos nomes mais especulados no Palmeiras neste momento, o técnico Luiz Felipe Scolari não parece disposto a assumir o cargo de sucessor de Roger Machado. Apesar de estar sem clube desde novembro do ano passado, quando deixou o futebol chinês, o treinador está no momento em Lisboa, onde cuida de assuntos pessoais e negocia para assumir a seleção da Coreia do Sul.

Felipão, de 69 anos, recusou recentemente uma proposta para dirigir a seleção do Egito e ainda não recebeu contato contato para negociar com o Palmeiras sobre a possível oportunidade. O clube pretende contar com um treinador experiente no momento, por entender que é necessário contar no momento com um profissional deste perfil para organizar rapidamente a equipe.

O treinador gaúcho tem em mãos uma proposta da Coreia do Sul. A equipe disputou a Copa do Mundo da Rússia, saiu na fase de grupos e decidiu não continuar com o técnico Shin Tae-yong. Felipão teve duas passagens pelo Palmeiras. Na primeira, entre 1997 e 2000, ganhou uma Copa do Brasil e uma Copa Libertadores. Na segunda, de 2010 a 2012, venceu novamente a Copa do Brasil.

O último trabalho de Felipão no futebol brasileiro foi no Grêmio, entre 2014 e 2015. Desde então ele se fixou no Guangzhou Evergrande, da China, onde conquistou sete títulos, o principal deles a Copa dos Campeões da Ásia, que valeu a participação da equipe no Mundial de Clubes da Fifa, em 2015.