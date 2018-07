Especulado no São Paulo, Diego Aguirre fecha com o Al Gharafa

O nome de Diego Aguirre ganhou força nas últimas semanas como possível solução para comandar o São Paulo no ano que vem, mas se a diretoria de fato tinha o uruguaio como alvo, terá que ir atrás de outro agora. Nesta sexta-feira, o treinador foi anunciado como novo contratado do Al Gharafa, do Catar.

Aguirre era especulado no São Paulo desde a saída de Juan Carlos Osorio, no início de outubro, mas Doriva foi o escolhido da diretoria. A demissão relâmpago do treinador, no entanto, voltou a levantar os rumores de um possível acordo do uruguaio com o clube. Eles teriam inclusive conversado e encontrado nos valores pedidos um obstáculo.

Com isso, o destino de Aguirre será mesmo o futebol do Catar. Ele substituirá o brasileiro Péricles Chamusca, demitido após uma sequência de maus resultados. Esta será a segunda passagem do uruguaio pelo Al Gharafa, sendo que a primeira aconteceu em 2014, antes de chegar ao Internacional.