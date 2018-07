‘Esperamos tirar pontos do Brasil. Se possível três', diz técnico do México

SÃO PAULO - Contratado com urgência em outubro para buscar a classificação para a Copa do Mundo no confronto com a Nova Zelândia pela repescagem das Eliminatórias, o técnico Miguel Herrera ganhou moral com os mexicanos ao evitar a primeira ausência da seleção em um Mundial em 20 anos. Com a vaga garantida, nesta entrevista ao Estado o treinador agora desafia o Brasil, adversário da sua equipe no dia 17 de junho, no Castelão, em Fortaleza. Mesmo palco da vitória brasileira por 2 a 0, ano passado, na Copa das Confederações.

ESTADO - Você é considerado por muitos o responsável por fazer uma verdadeira revolução na seleção mexicana em poucos meses. Qual foi a principal mudança na equipe desde a sua chegada?

MIGUEL HERRERA - Foram várias mudanças, mas a principal é que não é o mesmo técnico e, por isso, a ideia de trabalho é diferente. Os jogadores mudaram e passei a chamar aqueles que melhor se adequavam à forma que eu gosto de jogar.

ESTADO - Você deu oportunidade a muitos jogadores jovens e desconhecidos. Para a Copa do Mundo a tendência é o México vir ao Brasil com um time renovado?

MIGUEL HERRERA - Temos uma ideia de jogo e sabemos exatamente como pretendemos atuar. O futebol é um esporte, mas também é um espetáculo, que não é barato. Por isso, o tratamos como espetáculo, mas sabemos que precisamos de resultados. É com esse pensamento que vamos ao Mundial do Brasil.

ESTADO - Para a Copa do Mundo, você vai chamar atletas que jogam na Europa ou vai dar prioridade aos jogadores que defendem os clubes mexicanos?

MIGUEL HERRERA - Estar na Europa não é garantia de que o jogador vai ser convocado para a seleção. Mas se o atleta estiver jogando bem, não importa onde atue, poderá ser chamado.

ESTADO - Você concorda com a opinião de que o Brasil será o primeiro colocado do Grupo A e México, Camarões e Croácia disputarão a segunda vaga?

MIGUEL HERRERA - Esperamos fazer um Mundial diferente. Acredito que o momento de demonstrar isso, obviamente, será a partida contra Brasil. Esse jogo vai servir como parâmetro para sabermos realmente onde podemos chegar. O Brasil é o time da casa e tem a obrigação de conseguir os resultados, mas sabemos que o México sempre foi indigesto para o Brasil.

ESTADO - O México sempre foi um adversário complicado para Brasil. Qual é a sua expectativa para a partida com a seleção brasileira?

MIGUEL HERRERA - Esperamos um jogo muito vibrante. Queremos mostrar que o México está pronto para enfrentar qualquer seleção. Sabemos que o Brasil tem um treinador extraordinário, um grande time e todos os brasileiros esperam que esse seja o seu Mundial. Mas para esta partida esperamos tirar pontos do Brasil. Se possível três. Isso seria extraordinário, mas sabemos que conseguir um ponto já seria muito importante.

ESTADO - Você disse recentemente que o México será “muito diferente” na Copa do Mundo e que deseja fazer história no Brasil. Você está preparando alguma surpresa para o Mundial?

MIGUEL HERRERA - Acho que sempre vale a pena sonhar. Estamos em um grupo muito difícil e, se avançarmos para as oitavas de final, será ainda mais complicado. Mas, se conseguirmos nos classificar, por que não podemos sonhar em fazer uma história realmente significativa para o futebol mexicano?

ESTADO - Na sua opinião, qual é a seleção favorita para ser campeã?

MIGUEL HERRERA - Hoje, há muitas seleções competitivas. Brasil, Espanha, Alemanha e Argentina são, sem dúvida, os favoritas. Mas também tentaremos fazer história e, quem sabe, o (zagueiro) Rafael Márquez pode levantar a taça de campeão.

ESTADO - Quem será o melhor jogador da Copa?

MIGUEL HERRERA - É difícil responder isso, mas Messi e Cristiano Ronaldo, com toda justiça, são dois dos melhores jogadores do mundo. No entanto, há outros candidatos como Iniesta e Neymar.

ESTADO - As partidas da Copa do Mundo que serão disputadas às 13h têm causado grande preocupação entre os jogadores por causa do calor. O México jogará contra Camarões em Natal neste horário. Isso te preocupa?

MIGUEL HERRERA - Não. Eu me preocupo apenas em fazer com que a minha equipe esteja bem preparada e jogue bem porque a partida contra Camarões será importantíssima para nós.

ESTADO - Os torcedores do México são conhecidos mundialmente pelo seu fanatismo. Mais de 30 mil mexicanos são esperado no Brasil durante a Copa del Mundo. Isso pode ser um diferencial da seleção mexicana no Mundial?

MIGUEL HERRERA - É lógico que a torcida é importante e pode ser um fator a nosso favor. O apoio dos nossos torcedores sempre foi fundamental para nós. Em todos os lugares que vamos eles nos apoiam e na Copa do Mundo, sem dúvida, isso será algo muito bom para os jogadores.

ESTADO - A seleção mexicana recentemente passou por um período de instabilidade, com várias trocas de treinadores. Como você conseguiu acabar com a desconfiança dos torcedores sobre a capacidade da equipe em fazer uma boa Copa do Mundo?

MIGUEL HERRERA - Sinceramente não sei se acabamos com a desconfiança dos torcedores, mas o que posso dizer é que eles já estão cientes de que a nossa seleção vai brigar em todos os momentos de cada partida. Os jogadores sabem que comigo estão proibidos de baixar a cabeça em qualquer situação.