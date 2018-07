Esperança da Islândia na Copa, Finnbogason retorna de lesão e decide no Alemão

Estreante na Copa, a seleção islandesa teve uma boa notícia neste fim de semana. O atacante Finnbogason retornou aos campos após três meses afastado por lesão na panturrilha e teve grande atuação na vitória do Augsburg sobre o Mainz 05, com um gol e uma assistência.

+ Mascote da seleção, Canarinho conquista público e vira bicho de pelúcia

+ Resultados na Europa ajudam seleção a ficar completa mais cedo para Copa

+ 500 mil 'RGs do torcedor' foram solicitados para Copa da Rússia

Aos 29 do primeiro tempo, o islandês recebeu em contra-ataque e passou para o austríaco Gregoritsch, em ótima posição, marcar. Já aos 45 do segundo, o Mainz pressionava, mas o centroavante aproveitou sobra de escanteio e conseguiu marcar, contando com falha da defesa adversária.

A vitória foi importante para o Augsburg, que garantiu a permanência na primeira divisão alemã pelo oitavo ano seguido. Desde que subiu para a série principal em 2010, a equipe nunca caiu. Com o tento anotado na partida, Finnbogasson chegou aos doze gols no campeonato - antes da lesão, era um dos artilheiros do torneio.

Além dele, a Islândia conta com Sigurdsson, meia do Everton para buscar surpreender em sua primeira Copa do Mundo. Na Eurocopa de 2016, a seleção foi além do esperado ao bater a Inglaterra nas oitavas e ser eliminada apenas nas quartas. Na primeira fase do Mundial da Rússia, o time 'viking' enfrentará Argentina, Croácia e Nigéria.