Esperança para o ataque, Erick Luís é apresentado no Vasco

O Vasco apresentou nesta segunda-feira mais um reforço. Trata-se do atacante Erick Luís, de 22 anos, que atuou pelo Bragantino na temporada passada. O jogador assinou por três anos e foi contratado em parceria com o empresário Carlos Leite.

Erick Luís já treinou com o elenco, em Pinheiral (RJ), e concedeu entrevista coletiva nesta segunda. O atacante se mostrou ansioso em estrear pelo Vasco. "A expectativa é boa, o grupo é muito bom. Quero mostrar meu trabalho. O Doriva está me deixando à vontade e tenho que corresponder em campo", disse o jogador.

O atacante se definiu como um jogador veloz e disse que pode atuar tanto como centroavante como pelos lados do campo. Ele também elogiou a torcida do Vasco. "É uma coisa diferente, que empurra o time o tempo todo", afirmou, lembrando a partida entre o time carioca e sua antiga equipe na Série B do ano passado. "Fiquei abismado. É uma torcida muito forte. Jogador de time grande tem que se dar bem em todos os aspectos".