Esperanças do Arsenal acabam com derrota por 2 x 1 para o Bolton As esperanças do Arsenal de ser campeão inglês acabaram neste domingo quando Tamir Cohen marcou de cabeça no último minuto para dar ao Bolton uma vitória por 2 x 1 que deixou os Gunners nove pontos atrás do Manchester United restando quatro partidas para o final do torneio.