Espérance, da Tunísia, é campeão na África e vai jogar Mundial de Clubes da Fifa

O Espérance, da Tunísia, venceu o Al Ahly, do Egito, por 3 a 0, nesta sexta-feira, e conquistou o título da Liga dos Campeões da África, em Túnis. O time tunisiano precisava vencer por três gols de diferença em casa para ser campeão, uma vez que a partida como visitante terminou 3 a 1 para os egípcios há uma semana.

O primeiro gol da partida saiu apenas aos 46 minutos do primeiro tempo, marcado pelo meia tunisiano Saad Bguir. O jogador fez também o segundo gol da equipe dele, aos oito da segunda etapa, e o atacante franco-tunisiano Saad Bguir anotou o gol do título, aos 40.

A conquista garantiu a participação do Espérance na edição de 2018 do Mundial de Clubes da Fifa, que será disputada em dezembro, nos Emirados Árabes Unidos. Os outros times classificados são o neozelandês Team Wellington, da Oceania, o Al Ain, representante do país-sede, o mexicano Chivas Guadalajara, representante da Concacaf, e o espanhol Real Madrid, representante da Europa.

Espérance vai entrar no Mundial de Clubes para disputar uma das quartas de final. O adversário do time tunisiano sairá do confronto preliminar entre Team Wellington e Al Ain, enquanto que o possível adversário na semifinal será da América do Sul. O representante da Conmebol será o vencedor da final da Copa Libertadores, que será disputada entre os argentinos River Plate e Boca Juniors, neste sábado e no próximo dia 24.

O representante da Ásia na Copa do Mundo de Clubes será conhecido neste sábado, após o fim da partida de volta da final da Liga dos Campeões do continente entre Kashima Antlers, do Japão, e Persepolis, do Irã. Após vitória da equipe japonesa no duelo de ida, por 2 a 0, no último sábado, em Kashima, a partida de volta será disputada em Teerã.