Espérance Túnis x Chivas Guadalajara: onde assistir e horário

Espérance Túnis e Chivas Guadalajara se enfrentam nesta terça-feira para decidir quem ficará com a quinta colocação no Mundial de Clubes. A partida será realizada no estádio Hazza Bin Zayed, às 11h30 (horário de Brasília), nos Emirados Árabes Unidos.

Espérance Túnis x Chivas terá a transmissão do SporTV 2 e da Fox Sports. O time da Tunísia vem de derrota por 3 a 0 para o Al-Ain, dos Emirados Árabes, por isso, terá que se contentar em brigar pela quinta posição.

Já o Chivas chegou como favorito diante do Kashima Antlers, mas foi surpreendido e perdeu para a equipe japonesa por 3 a 2, no sábado passado.