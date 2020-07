Esperando 'ajuda' do São Paulo, Corinthians busca classificação contra o Oeste

Antes muito perto de ser eliminado, o Corinthians ressurgiu com chances de se classificar ao mata-mata do Campeonato Paulista após vencer o Palmeiras no clássico de quarta-feira. Agora, para garantir sua vaga à próxima fase, terá de vencer o Oeste neste domingo, às 16 horas, na Arena Barueri, e contar com a ajuda do São Paulo, que enfrenta o Guarani.

O Corinthians soma 14 pontos e briga diretamente com o time campineiro, que tem 16, pelo segundo lugar do Grupo D e a consequente classificação. Dessa maneira, não basta superar o Oeste em Barueri. Também será preciso torcer para o São Paulo passar pela equipe alviverde.

"Nossa sensação é que temos de fazer a nossa parte, ganhar a partida e, obviamente, esperar depois o resultado da equipe do Guarani, mas sempre pensando no que temos que fazer nós, Corinthians, e melhorar muito o que cada um pode fazer dentro de campo”, destacou Boselli.

O Corinthians será eliminado em caso de derrota ou empate. Só estará no mata-mata se ganhar e o Guarani não vencer o São Paulo. Se o time campineiro empatar, a disputa será pelo critério de desempate e aí entram as contas.

O regulamento do Paulistão diz que o primeiro critério de desempate é o número de vitórias. O segundo é o saldo de gols e o terceiro, o número de gols marcados. O último fator de desempate são menos cartões vermelhos e amarelos recebidos. Se mesmo assim as equipes continuarem empatadas em tudo, a vaga seria definida por meio de sorteio realizado pela Federação Paulista.

E não é a primeira vez que o Corinthians depende de uma força do São Paulo. No Paulista de 2004, o time alvinegro só não foi rebaixado porque o rival tricolor derrotou o Juventus por 2 a 1 na última rodada e mandou a equipe da rua Javari para a segunda divisão.

A tendência é de que o técnico Tiago Nunes repita neste domingo a escalação utilizada no dérbi na retomada do Paulistão. Portanto, o time ainda não deve contar com o volante colombiano Cantillo, que testou positivo para a covid-19 recentemente e ainda não está liberado.

O Oeste irá para a 12.ª e última rodada com a pior campanha do Paulistão. Para escapar do descenso, vai precisar vencer o Corinthians e ainda secar os adversários. Como se isso não bastasse, o técnico Renan Freitas terá desfalques impostos pelo próprio rival da capital.

A direção do Corinthians vetou a utilização do goleiro Caíque França, do volante Guilherme Mantuan e do meia Fabrício Oya. Todos estão emprestados e, no contrato há uma cláusula que impede a utilização do trio em confrontos diretos. O problema é ainda maior porque todos os três são titulares. Glauco, Wallace Bonilha e Mazinho, respectivamente, deverão ser as opções de Renan Freitas que manterá a base da derrota, por 2 a 1, para a Inter de Limeira.

Lanterna no Grupo A e na classificação geral, o Oeste soma só dez pontos e, além de vencer, precisará que dois clubes, entre Ferroviária, Botafogo, Ituano, Água Santa e Ponte Preta, tropecem na rodada final.

FICHA TÉCNICA:

OESTE X CORINTHIANS

OESTE - Glauco; Eder Sciola, Sidimar, Lídio e Salomão; Betinho, Wallace Bonilha e Mazinho; Roberto, Bruno Lopes e Bruno Paraíba. Técnico: Renan Freitas.

CORINTHIANS - Cássio, Fagner, Gil, Danilo Avelar e Carlos Augusto; Gabriel, Camacho e Luan; Ramiro, Everaldo e Boselli. Técnico: Tiago Nunes.

ÁRBITRO - Luiz Flávio de Oliveira.

HORÁRIO - 16 horas.

LOCAL - Arena Barueri, em Barueri.