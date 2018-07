Esperando nascimento da filha, Oscar mantém rotina na seleção brasileira

TERESÓPOLIS - O meia Oscar utilizou o perfil da CBF no Instagram - rede social de compartilhamento de fotos e vídeos - para esclarecer a sua situação na seleção brasileira. Antes mesmo do primeiro treinamento com bola da equipe em Teresópolis (RJ), na Granja Comary, como preparação para a Copa do Mundo, ele explicou que participará normalmente de todas as atividades da equipe enquanto aguarda o nascimento da sua filha.

"Eu estou aqui, minha filha não nasceu ainda, estou esperando, não fui cortado. Vou treinar e minha filha, se Deus quiser, vai nascer daqui a pouco", afirmou Oscar, em vídeo publicado no Instagram, negando rumores de que teria deixado a concentração da seleção brasileira para acompanhar o nascimento da sua filha.

Assim, Oscar participou normalmente do treinamento da manhã desta quarta-feira na Granja Comary, o primeiro com bola da preparação da equipe para a Copa do Mundo, ao lado dos outros 19 jogadores de linha convocados pelo técnico Luiz Felipe Scolari para o torneio, marcado para começar no dia 12 de junho com o duelo entre Brasil e Croácia, na Arena Corinthians, em São Paulo.

Titular da seleção brasileira na conquista do título da Copa das Confederações, Oscar sofreu uma lesão muscular na reta final da temporada 2013/2014 do futebol europeu. Porém, já está recuperado e não preocupa para a disputa do Mundial no Brasil.