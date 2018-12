'Espero que a minha temporada de 2019 seja mais leve', projeta Gustavo Scarpa

O meia Gustavo Scarpa espera ter uma sequência de jogos maior na próxima temporada. Ele marcou o segundo gol do Palmeiras no triunfo por 3 a 2 sobre o Vitória, neste último domingo, no Allianz Parque, pela rodada final do Brasileirão, e assim terminou de forma positiva o seu 2018 nos gramados.

O atleta lembrou que os problemas que teve na Justiça do Trabalho, envolvendo sua saída do Fluminense no final do ano passado, atrapalharam sua sequência de jogos em São Paulo. Após decisões favoráveis e desfavoráveis nos tribunais, em outubro, Palmeiras e Fluminense anunciaram um acordo para a transferência do jogador.

"Eu espero que a minha temporada de 2019 seja mais leve, profissionalmente. Como eu disse, tudo de ruim que chegou, olhei pelo lado bom, aproveitei ao máximo. Terminar o ano como campeão brasileiro, fazendo gol no último jogo, para mim é muito gratificante", comemorou o jogador.

No confronto diante do Vitória, em São Paulo, Gustavo Scarpa foi escalado como titular por Felipão e marcou o seu gol aos 11 minutos do segundo tempo, antes de ser substituído por Moisés no decorrer da etapa final.