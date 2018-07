'Espero que seja o primeiro de muitos gols', diz Neymar

BARCELONA - Neymar foi decisivo nesta quarta-feira para dar o Barcelona o empate em 1 a 1 contra o Atlético de Madrid, no Vicente Calderón, no primeiro jogo da Supercopa da Espanha. O brasileiro entrou no segundo tempo, no lugar de Pedro, e fez o único gol catalão, completando de cabeça um cruzamento perfeito de Daniel Alves, oito minutos depois de entrar em campo.

E o craque brasileiro quer que esse seja só o seu cartão visita: "Espero que seja o primeiro gol de muitos gols", disse Neymar, na saída do gramado do Vicente Calderón. "Estou muito feliz por ter ajudada a equipe. A partida estava muito difícil, o Atlético é uma grande equipe. Foi uma partida muito emocionante. A volta é no Camp Nou e temos que ser campeões", destacou o atacante.

Na partida em que marcou seu primeiro gol oficial pelo Barcelona - havia balançado as redes num amistoso, apenas -, Neymar não teve a oportunidade de jogar ao lado de Messi. O atacante saiu no intervalo, com uma lesão na perna esquerda.

"Messi foi substituído por precaução depois de sentir dores no músculo superior esquerdo, provocadas por uma contusão. Nesta quinta serão realizados exames para conhecer a profundidade da lesão", explicou o clube, em nota.