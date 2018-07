'Espero que seja o primeiro gol de muitos', afirma Leandro

O atacante Leandro Pereira, uma das caras novas do Palmeiras, abriu a primeira vitória na nova arena. Aos 17 minutos do primeiro tempo, ele aproveitou cruzamento de Maikon Leite e fez de cabeça o primeiro tento da vitória por 3 a 1 no amistoso diante do Shandong Luneng, da China, neste sábado. "Foi muito prazeroso estrear com gol e vitória. Espero que seja o meu primeiro gol de muitos. Mas todos os jogadores estão de parabéns porque era um jogo amistoso e tratamos como um jogo importante", afirmou.

Leandro Pereira foi substituído no intervalo da partida e saiu para a entrada do argentino Cristaldo, que também deixou sua marca no segundo tempo. "Começou a fazer uma bolha no meu pé e eu tomei um pisão bem em cima e estava me limitando, estava doendo. Mas o importante é que mesmo com a bolha eu consegui fazer o gol e ajudar o Palmeiras", disse o jogador.

Leandro Pereira (ele não gosta do apelido Banana) fez a sua estreia pelo Palmeiras após ser contratado para esta temporada. No ano passado, ele se destacou no segundo turno do Campeonato Brasileiro pela Chapecoense, que conseguiu se livrar do rebaixamento.