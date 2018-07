'Espião' Orejuela passa dicas sobre adversário equatoriano do Flu a Abel Braga

O volante Orejuela, do Fluminense, espera um duelo difícil contra a Universidad Católica, de Quito, pela segunda fase da Copa Sul-Americana, na próxima quinta-feira, no estádio do Maracanã, no Rio, e destaca a importância de obter a vitória com um bom saldo de gols para encaminhar a vaga à etapa seguinte da competição. Como um "espião", o equatoriano revelou também que deu dicas sobre os compatriotas ao treinador Abel Braga.

"Conheço bem a Católica e dei alguns detalhes do adversário ao professor Abel, mas são coisas particulares. Eles têm muito altura e podem nos complicar. Mas o jogo do Maracanã vai ser fundamental para nossa classificação", destacou Orejuela, em entrevista coletiva nesta sexta-feira, após treino da equipe no CT Pedro Antônio, no Rio.

Mas, antes da competição sul-americana, o time tricolor carioca terá pela frente a difícil missão de superar o São Paulo, pela 10.ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada às 16 horas, no estádio do Morumbi, na capital paulista.

"Vai ser um jogo muito duro. Sabemos que São Paulo vem de derrotas e precisa de um bom resultado. Nós também precisamos. Vai ser complicado. Mas vamos trabalhar até amanhã (sábado) para chegarmos nas melhores condições no domingo", projetou o volante.

Orejuela vê o Brasileirão como a principal oportunidade de voltar à Copa Libertadores no ano que vem e confia na capacidade dos companheiros. "Já joguei uma final de Libertadores por meu ex-time e foi maravilhoso. E é isso que queremos no Fluminense: conseguir estar na Taça Libertadores no próximo ano", finalizou.

O Fluminense ocupa a sexta colocação do Brasileirão com 14 pontos - a pontuação é a mesma de Ponte Preta e Flamengo, mas a equipe tricolor leva vantagem nos critérios de desempate - e hoje estaria classificado para a próxima edição da principal competição continental de clubes.