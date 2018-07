Espinosa deixa o cargo de técnico do Duque de Caxias Valdir Espinosa não é mais o técnico do Duque de Caxias. O treinador pediu demissão na tarde deste domingo e se desligou do comando da equipe fluminense, a última colocada da Série B do Campeonato Brasileiro. O anúncio foi feito pelo próprio Espinosa, por meio de sua conta no Twitter.