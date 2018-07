Espiões têm trabalho antecipado por Felipão e Van Gaal Brasil e Holanda poderiam fazer a final da Copa do Mundo, e não se encontrar para a disputa insossa do terceiro lugar em Brasília como se desenhou após as semifinais. Tanto poderiam que os treinadores dos dois lados já se mostravam preocupados ou atentos ao que o adversário estava fazendo.Luiz Felipe Scolari contou com o trabalho dos "espiões" Alexandre Gallo e Roque Júnior para obter informações sobre os rivais. Contra a Alemanha, eles falaram que era preciso "povoar" o meio de campo, o que não aconteceu na prática, provocando o resultado do Mineirão. Louis van Gaal também mandou um de seus "espiões" para ver o Brasil jogar, conforme fotos comprovam.Um auxiliar de Van Gaal esteve na partida da seleção contra a Colômbia nas quartas, naquela tarde em Fortaleza em que Neymar foi tirado da Copa. Misturava-se aos torcedores comuns trajando o uniforme de treino da Holanda. De caderninho nas mãos, o "espião" anotava toda a movimentação do Brasil em campo, sobretudo da parte ofensiva.