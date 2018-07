Espírito Santo será base de Equador e Austrália na Copa do Mundo

VITÓRIA - Duas equipes definiram nesta quarta-feira a cidade de Vitória como suas sedes para a Copa do Mundo do ano que vem, que acontecerá no Brasil. As seleções do Equador e da Austrália anunciaram que a capital do Espírito Santo servirá como base para elas durante a competição, que acontecerá de 12 de junho a 13 de julho.

A definição pela cidade por parte do Equador foi anunciada pelo presidente da federação de futebol local, Luis Chiriboga Acosta, no Rio de Janeiro, depois da visita à capital capixaba. Já a opção australiana foi confirmada em evento no Palácio Anchieta, em Vitória, com a presença do governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, e do secretário-geral da Federação de Futebol da Austrália, David Gallop. "Optamos por Vitória porque achamos o clima daqui mais parecido com o da Austrália. A cidade também é pequena e o deslocamento será muito rápido, principalmente entre o hotel e o local de treino. Essa mesma facilidade será encontrada pelos torcedores australianos que vierem para cá", disse Gallop.

A Austrália está no Grupo B da Copa do Mundo, ao lado de Espanha, Holanda e Chile, e atuará nas cidades de Manaus, Porto Alegre e Curitiba. Já o Equador está no Grupo E, com Suíça, França e Honduras, e jogará em Brasília, Curitiba e Rio de Janeiro.