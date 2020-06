Esporte mostrou força para ajudar brasileiros a superarem os males da 'Gripe Espanhola'

A superação demonstrada pelo Brasil após os difíceis momentos vividos no século passado com o surto da Gripe Espanhola, que matou cerca de 50 milhões de pessoas no mundo, 35 mil no Brasil e 5.331 na cidade de São Paulo, o equivalente a 1% da população da capital paulista entre 13 de outubro e 20 de dezembro de 1918, deve ser usada como exemplo para que as dificuldades impostas pela pandemia da covid-19 sejam ultrapassadas no futuro.

Adiado de 1918 para 1919, o Sul-Americano de seleções, posteriormente chamado de "Copa América, foi disputado no Brasil, com sede principal no Rio de Janeiro. Liderada pelo astro Arthur Friedenreich, dono de uma carreira impressionante, ao marcar 1.329 gols em 26 anos de carreira (1909 a 1935), números reconhecidos pela Fifa, a seleção brasileira conquistava seu primeiro grande título.

A vitória na decisão sobre o Uruguai no recém construído Estádio das Laranjeiras, pertencente ao Fluminense, foi por 1 a 0, gol de Friedenreich, que se tornaria o maior artilheiro do futebol mundial em todos os tempos. O craque acertou um lindo voleio, que fez explodir o grande público presente, além das muitas pessoas posicionadas nos morros próximos à sede do clube carioca.

O jogo gerou grande interesse, o governo decretou ponto facultativo nas repartições públicas. Bancos e casas comerciais não foram abertos. Pela primeira vez o futebol deixava de ser exclusivo da elite da sociedade e virava a "alegria do povo". A conquista serviu para melhorar o clima de todo o País após a depressão gerada pela "Gripe Espanhola".

No futebol caseiro, o Paulistano não teve seu domínio no futebol paulista afetado e conseguiu manter sua hegemonia com a conquista do tricampeonato. Feito semelhante ao do Fluminense no Rio de Janeiro.

Nos Jogos Olímpicos, o Brasil conseguiu suas primeiras medalhas em olimpíada, em Antuérpia, na Bélgica, em 1920. No tiro esportivo, Guilherme Paraense foi ouro na pistola de 30 metros, enquanto Afrânio Costa ficou com a prata na pistola de 50 metros, prova que a equipe brasileira também obteve a medalha de bronze.

Todos estes exemplos, obtidos em uma época em que a tecnologia e a medicina estavam engatinhando se levarmos em conta o que pode ser feito na atualidade, devem ser usados pela geração atual para ter força e determinação para seguir em frente após o coronavírus.