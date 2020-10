Esportes de elite continuarão na França apesar de lockdown, diz ministra

Os esportes de elite continuarão em ação na França, apesar de um lockdown nacional anunciado pelo presidente Emmanuel Macron na quarta-feira, anunciou a ministra dos Esportes, Roxana Maracineanu. O Campeonato Francês corria risco de ser paralisado.

“As próximas semanas serão duras economicamente, mas também humanamente. É por isso que eu quis confirmar a vocês que a continuidade do esporte que é praticado como profissão está garantida hoje”, disse Maracineau em uma sessão do Parlamento de quarta para quinta-feira.

Leia Também PSG perde Neymar, mas obtém primeira vitória na Liga dos Campeões

Os comentários de Maracineanu serão uma notícia bem-vinda para o Campeonato Francês, e também para o rúgbi, já que a seleção receberá a Irlanda no sábado para a final das Seis Nações. O torneio de tênis Masters 1000 de Paris também deve começar na segunda-feira, mas os organizadores disseram que ele será realizado sem público --inicialmente se permitiria mil pessoas por dia.

A partida das Seis Nações já estava programada para acontecer no Stade de France vazio. A França retomará um lockdown nacional na sexta-feira para tentar conter a pandemia, disse Macron em um pronunciamento à nação na quarta-feira.

Com as novas medidas, que vigorarão até 1º de dezembro, as pessoas terão que ficar em casa, exceto para comprar itens essenciais, procurar cuidados médicos ou fazer exercícios uma hora por dia. Todos os esportes profissionais foram interrompidos durante o primeiro lockdown, que foi de meados de março ao final de maio, o que fez a liga francesa parar em abril. A Volta da França e o torneio de Roland Garros foram remarcados para datas posteriores.