Esportivo é o primeiro clube do Rio Grande do Sul a voltar aos treinamentos

Enquanto boa parte da população brasileira segue em quarentena por causa da pandemia do novo coronavírus e os campeonatos estaduais estão paralisados, uma equipe do Rio Grande do Sul já voltou a treinar. O Esportivo, de Bento Gonçalves, já retomou os treinamentos do elenco nesta quinta-feira, seguindo movimentação da prefeitura que anunciou a reabertura do comércio na cidade, e é o primeiro clube do Campeonato Gaúcho a tomar essa decisão.

"O Esportivo opta pela volta dos treinamentos por compreender a necessidade de uma retomada gradual e cuidadosa das atividades, incluindo o futebol. A partir da decisão da FGF (Federação Gaúcha de Futebol), alinharemos quais serão os próximos passos para o possível retorno do Gauchão", explicou o clube em uma nota oficial divulgada nesta quinta-feira, assinada pelo presidente Laudir Piccoli. "O clube foi um dos primeiros a dar férias. Os funcionários continuam, mas comissão técnica e jogadores voltam".

Os atletas que se apresentaram no estádio Montanha dos Vinhedos foram divididos em horários separados para realizarem as atividades físicas evitando contato. Inicialmente, os treinamentos serão exclusivamente no local para evitar deslocamentos. Serão tomados todos os cuidados no refeitório e no vestiário quanto à proteção individual de cada profissional, pois são as áreas de maior fluxo.

Outros clubes gaúchos seguem em férias e alguns como Aimoré, Novo Hamburgo, São Luiz e Pelotas já dispensaram boa parte do elenco. As equipes aguardam posicionamento da federação e ainda nem sabem se o Campeonato Gaúcho vai mesmo retornar.

Até agora, sem contar o Esportivo, apenas Grêmio e Internacional marcaram reapresentações para o início de maio. A tendência é que a federação e representantes dos 12 times se reúnam na primeira semana de maio para decidir o futuro da competição, suspensa por tempo indeterminado.