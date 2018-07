Esquecida após a Copa, Arena Pantanal passará por mais uma reforma

O governo de Mato Grosso investirá R$ 200 mil em obras emergenciais na parte externa da Arena Pantanal. Segundo informações do gabinete de comunicação do governo, dentre os serviços que serão executados no espaço estão a recuperação de pavimento e jardinagem, limpeza, instalação de lixeiras, revisão e substituição de pontos de iluminação, inserção de divisórias nos banheiros, reposição de vidros nas edificações externas, dentre outras ações.

O diretor da Secretaria de Estado de Cidades, Eduardo Chiletto, os serviços emergenciais na área externa da Arena Pantanal não compreendem "às inconformidades referentes às obras executadas pela empresa Mendes Júnior, que é a responsável pela construção do estádio e entorno".

Pela segunda vez em menos de quatro meses, a Arena Pantanal, palco de quatro jogos da Copa Mundial de 2014, passa por "reparos emergenciais". Segundo o governo, o Estado gasta R$ 1 milhão para manter a Arena Pantanal. A Arena está hoje completamente abandonada e deteriorada. Antes do início do Campeonato Mato-grossense, no início de fevereiro, o estádio chegou a ser interditado.

O estádio custou R$ R$ 626 milhões, de acordo com dados da extinta Secretaria da Copa (Secopa/MT). Construída para um público de R$ 43 mil, hoje não consegue receber mais de 3 mil torcedores sob o a ameaça de colocar a vida das pessoas em risco.

O governador Pedro Taques alegou, em entrevista a TV local, que o problema é que a "obra não foi entregue oficialmente ao estado de Mato Grosso, que fica impossibilitado de fazer algo para resolver o problema".

Segundo ele, já existem conversas com a empreiteira para solucionar o caso. A Mendes Junior diz que precisa receber cerca de R$ 75 milhões. O governo contrapõe e diz que falta apenas R$ 20 milhões. As obras emergenciais deverão ser concluídas até 9 de maio, data das comemorações dos 267 anos de mato Grosso. Em nota a empresa informou que "irá apurar os problemas e analisar se são de sua responsabilidade".

BRASILEIRÃO

Atual bicampeão brasileiro, o Cruzeiro vai fazer sua estreia no Brasileirão exatamente na Arena Pantanal, dia 10 de maio, contra o Corinthians, cumprindo pena de perda de mando de campo imposta pelo STJD. Prevendo grande público, um grupo empresarial pagou R$ 1 milhão ao Cruzeiro, arcando com os custos do jogo e ficando com toda a renda.

O problema é que o jogo ficou entre dois compromissos importantes de Cruzeiro e Corinthians pela Copa Libertadores. Os times jogam em 7 e 13 de maio (duas quartas-feiras) pelas oitavas de final do torneio continental e, por conta da longa viagem até Cuiabá, podem usar times reservas na Arena Pantanal.