'Esquecido' por Vadão, Santos terá representante chilena no Mundial Feminino

Ainda que "esquecido" da lista de convocadas de Vadão para a seleção brasileira, o Santos estará representado no Mundial Feminino, que será realizado na França. A meio-campista Claudia Soto foi convocada pela seleção chilena para o torneio, que será disputado a partir de 7 de junho.

A meio-campista, de 25 anos, está em sua primeira temporada pelo Santos, mas em 2018 defendeu outros dois clubes brasileiros: o Osasco Audax e o 3B da Amazônia. E agora começava a buscar seu espaço no clube da Vila Belmiro quando foi convocada pelo Chile, tendo atuado quatro vezes pelo time, sendo duas como titular, e com um gol marcado.

Tendo Claudia Soto no elenco, a seleção chilena foi vice-campeã da Copa América Feminina de 2018, desempenho que a classificou para o Mundial - o Brasil faturou o título do torneio. Na França, a equipe vai jogar no Grupo F, tendo Suécia (11 de junho), Estados Unidos (16 de junho) e Tailândia (20 de junho) como adversárias.

Claudia Soto já está à disposição do técnico José Letelier, tanto que no último domingo participou, em Santiago, de amistoso contra a Colômbia. O duelo terminou empatado em 1 a 1, sendo que a santista foi titular e atuou por 90 minutos.

Antes, Claudia Soto havia entrado em ação quatro vezes pelo Santos. Mas, sob o comando da técnica Emily Lima, ela costuma ser reserva do trio do meio-campo costumeiramente composto por Angelina, Patrícia Sochor e Bebel.

O último jogo de Claudia Soto pelo Santos foi em 1º de maio, na vitória por 2 a 0 sobre o Juventus, pelo Campeonato Paulista. Depois, ela figurou no banco de reservas do primeiro dos três compromissos consecutivos que o time mandou no Pacaembu, a vitória por 2 a 1 sobre o Flamengo pelo Brasileirão - nos outros dois, a equipe perdeu para Corinthians (3 a 2), pelo Paulistão, e Internacional (2 a 1), pelo torneio nacional. O Santos, aliás, é o segundo colocado em ambos os torneios, sempre atrás do Corinthians na classificação, sendo que o Estadual tem sua primeira fase disputada em dois grupos.

Além de Claudia Soto, o Santos possui outra estrangeira no seu elenco: a atacante venezuelana Paola Villamizar. Porém, a sua seleção não se classificou para o Mundial na França.