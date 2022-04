Esquema que Vitor Pereira quer usar para reerguer Corinthians sacrifica veteranos

Dificilmente o técnico Vitor Pereira voltará a utilizar todos os jogadores experientes do Corinthians juntos. Sua ideia para reerguer o time após algumas cobranças, sobretudo pelo futebol aquém nos clássicos, passa por marcação forte e intensa e mais agilidade. Desta forma, Renato Augusto, Paulinho, Giuliano e Willian terão de se revezar e não serão escalados desde o começo em um mesmo jogo.

Responsável por dirigir o time na vitória por 2 a 0 sobre o Boca Juniors, o auxiliar Filipe Almeida revelou após a partida que todo o esquema na Neo Química Arena teve o dedo de Vitor Pereira, afastado por causa da covid-19, mas ligado os 90 minutos da partida. O português já avisou mais de uma vez que os jovens precisam crescer para a busca de um progresso da equipe. E é isso que a comissão técnica vem fazendo, investindo em uma mescla.

Du Queiroz e Maycon, por exemplo foram os volantes contra os argentinos. Para dar liberdade a Renato Augusto. Willian atuou até parte do segundo tempo, quando Paulinho entrou e Giuliano nem foi aproveitado. Depois de imaginar um time forte com suas cinco estrelas - Roger Guedes completa o quinteto - Vitor Pereira já foi convencido que não consegue fazer a equipe render bem com todos escalados.

"Nós temos 57 dias e já viram a ideia que o Vitor quer, que nós queremos, para o Corinthians. Nosso objetivo é que (a equipe) vá crescendo com o tempo. Já há jogos com domínio, com pressão. Tivemos uma excelente primeira parte, mas não podemos esquecer a equipe adversária", afirmou Filipe Almeida, endossando a postura de marcação alta e com bastante correria armada contra os argentinos.

"Acho que podíamos ter criado mais situações, mas, com o tempo, nosso domínio vai ser maior. Quase nenhuma equipe que consegue ter constância nos 90 minutos de jogo. A equipe sofreu, mas teve espírito do Corinthians e, no fim colhemos os frutos", completou Filipe Almeida, elogiando a mescla que deu certo.

Domingo o Corinthians recebe o Fortaleza e mais uma vez a escalação deve sofrer alterações. Piton deve retornar na lateral-esquerda e Renato Augusto pode novamente ganhar descanso. A ideia é que o meia jogue uma vez por semana. Roger Guedes também pode pintar como titular na frente.