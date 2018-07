'Essa derrota não terá nenhuma consequência', diz Cuca Depois de ver o Atlético-MG cair por 1 a 0 diante do São Paulo, na noite desta quarta-feira, no Morumbi, e perder uma invencibilidade de dez jogos no Campeonato Brasileiro, o técnico Cuca garantiu que o revés não terá influência na continuidade da campanha do time na competição nacional.