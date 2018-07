'Essa partida é uma imagem da nossa temporada', lamenta Ranieri

A Inter de Milão esteve perto de levar o confronto com o Olympique de Marselha à prorrogação, com o placar de 1 a 0. Porém, o gol dos franceses aos 46 minutos do segundo tempo frustrou a partida da equipe italiana, que criou boas chances no primeiro tempo e foi parada pelo goleiro Mandanda. Nem mesmo o gol de pênalti anotado por Pazzini animou o time mandante, que acabou eliminado da Uefa Champions League.

“Agora temos que encontrar o estímulo. Vamos ver o que conseguimos fazer no Italiano. Terceiro lugar? Teríamos que mudar o vento. Nós podemos fazer mais com um pouco de sorte, que não veio neste ano. Nesta temporada, tivemos lapsos, nervosismo que ia e voltava. Não é um bom ano para nós e essa partida contra com o Olympique é uma imagem da nossa temporada'”, disse da Inter, Claudio Ranieri.

Na sétima colocação no Campeonato Nacional, a Inter de Milão precisará de um milagre para conseguir uma vaga na próxima Liga dos Campeões. O time possui apenas 40 pontos na tabela de classificação e está a seis da Lazio, que se classificaria diretamente para o torneio.

Caso não conquiste o direito de participar da competição do ano que vem e também fique de fora da Liga Europa, os investimentos feitos no time que disputará a temporada 2012/2013 deverão ser cortados drasticamente. Além disso, o técnico Claudio Ranieri poderá viver os seus últimos dias como treinador nerazzurri, uma vez que a diretoria sonha em trazer José Mourinho para reerguer o clube após o trágico ano vivido pela equipe.