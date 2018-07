'Esse é o Fluminense que queremos', diz Eduardo Baptista Depois de decepcionar a sua torcida na estreia do Campeonato Carioca ao cair por 3 a 1 diante do Volta Redonda, o Fluminense reagiu de forma positiva na noite da última quarta-feira ao golear o Boavista por 4 a 0, em um resultado que também serviu para dar tranquilidade ao técnico Eduardo Baptista. O treinador já se viu pressionado no cargo após a atuação decepcionante do último domingo, mas agora não escondeu a satisfação com o desempenho da sua equipe, principalmente no segundo tempo do duelo realizado no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.