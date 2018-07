Essien é cortado de Gana e está fora da Copa

Um dos melhores meio-campistas da atualidade, Michael Essien foi cortado nesta quinta-feira da seleção ganesa por conta de uma lesão no joelho direito. Assim, o jogador do Chelsea está fora da Copa do Mundo da África do Sul.

Essien sofreu a contusão durante a disputa da Copa Africana de Nações, em janeiro, e desde então estava lutando para se recuperar em tempo para disputar o Mundial. Embora tenha sido incluído inicialmente na lista de 30 jogadores, o meio-campista acabou cortado nesta quinta após avaliação dos médicos da Associação Ganesa de Futebol e do Chelsea.

"Um exame combinado feito por médicos de Gana e do Chelsea revelaram que Essien não conseguirá se recuperar totalmente até o final de julho", afirmou a Associação Ganesa em comunicado. "Desejamos a ele uma boa recuperação e um rápido retorno ao futebol".

Há quatro anos, Essien esteve presente na Copa do Mundo da Alemanha. Gana estreia no Mundial de 2010 em 13 de junho, contra a Sérvia.