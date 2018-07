Essien sofre lesão e desfalca Chelsea na terça

Além de Essien, também serão desfalques o goleiro Petr Cech e o lateral-esquerdo Yury Zhirkov, ambos contundidos. Outra dúvida é o volante Obi Mikel, que tem um pequeno problema no joelho e pode começar no banco.

Com os desfalques, o técnico Carlo Ancelotti dará chances para Jeffrey Bruma e Josh McEachran. "Turnbull será o goleiro, Bruma jogará na zaga e McEachran no meio-de-campo. Mikel tem um problema e pode começar no banco, mas McEachran jogará", antecipou o treinador.