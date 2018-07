'Está sendo um momento bom', diz são-paulino Ganso

SÃO PAULO - Pelo menos por meio do seu site oficial, o São Paulo tenta minimizar a crise instaurada dentro dos muros do CT da Barra Funda. A equipe não vence uma partida oficial há 12 jogos, está na zona de rebaixamento do Brasileirão, sofre com a falta de jogadores e com atuações muito abaixo da crítica de seus principais atletas.

Paulo Henrique Ganso, por exemplo, hoje é reserva do garoto Lucas Evangelista. Mas quem vê a declaração dele até pode pensar que o clima é dos melhores possíveis. "Está sendo um momento bom", disse o meia, em entrevista reproduzida pelo site tricolor. "Sinto que estou mais confiante e tenho chegado mais na área do adversário. Quero ajudar o São Paulo e fazer os gols para conquistarmos as vitórias novamente", completou o meia.

Tudo por causa de um lance que ampliou ainda mais a crise tricolor. Contra a Portuguesa, Ganso faria um gol de falta aos 43 minutos do segundo tempo, para empatar a partida. Mas Aloísio colocou a mão na bola em cima da linha e impediu o gol.

"Está faltando esse fator principal, que é vencer. Mas já evoluímos em vários fatores. Pegando mais confiança poderemos ajudar a equipe", completou Ganso. O jogador deve ser reserva contra o Atlético-PR, nesta quinta, no Morumbi.