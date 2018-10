Estação do Metrô vai funcionar até mais tarde para jogo do São Paulo

O torcedor são-paulino que quiser assistir ao jogo do tricolor diante do Flamengo, no próximo domingo, ganhou mais uma opção para ter acesso ao Morumbi. A Secretaria Estadual dos Transportes Metropolitanos (STM), anunciou nesta terça-feira, 30, que a estação do metrô São Paulo-Morumbi, da linha 4-Amarela, vai funcionar até as 21 horas no dia duelo.

O São Paulo vai enfrentar o rubro-negro carioca às 17 horas, em duelo válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto é importantíssimo para as pretensões de ambos os clubes na competição. O tricolor busca a vitória para continuar consolidado no G-4, que dá direito a uma vaga direta na fase de grupos da próxima Libertadores, enquanto o Flamengo, segundo colocado no Brasileirão, não quer perder o líder Palmeiras de vista.

Torcedores organizados do São Paulo já haviam comemorado a inauguração em frente à própria estação, no último sábado, com bandeiras, faixas, sinalizadores e cânticos. Segundo comunicado da STM, o horário estendido de funcionamento vai ocorrer de forma excepcional no domingo. A estação tem operado entre 10 e 15 horas, de segunda a domingo.