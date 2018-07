Estadão lança podcasts dos quatro clubes de São Paulo

A partir desta terça-feira, estará disponível para download no site do Estadão e nas principais plataformas para smartphones os podcasts de Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos. Os novos programas trarão notícias e análises dos clubes, além de entrevistas exclusivas. Os podcasts com os principais destaques dos clubes estarão disponíveis todas as terças e sextas-feiras, sempre a partir das 7h. Por meio da ferramenta, o torcedor pode ouvir o programa quando e onde quiser.

O podcast do Corinthians será conduzido pelo repórter Vítor Marques, que nesta primeira edição analisa os pontos fortes e fracos do time após a estreia no Brasileirão e comenta a busca por reforços. No Palmeiras, o jornalista Cesar Sacheto traz uma entrevista com o ex-jogador César Sampaio, ídolo da torcida alviverde na década de 90.

Na estreia do podcast sobre o São Paulo, o repórter Paulo Favero fala sobre a relação entre jogadores e o clube nesse momento da temporada. No comando dos podcasts do Santos, Gustavo Lopes destaca o jogo contra o The Strongest e a possível renovação de Lucas Lima.

O usuário também poderá assinar o programa para receber notificações de novas edições lançadas. No Android, é preciso baixar um aplicativo para podcasts e fazer a assinatura. No iPhone, basta assinar o Estadão Notícias na aba de podcasts. Também é possível enviar sugestões e comentários para o podcast@estadao.com.

Além dos podcasts de Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos, os torcedores podem ouvir ainda o Estadão Esporte Clube, com análises diárias em uma transmissão ao vivo na página de Esportes do Estadão no Facebook feitas pelos jornalistas Cesar Sacheto, Robson Morelli e Marília Ruiz. O podcast do programa estará disponível a partir das 13h.

CONFIRA OS PRIMEIROS PODCATS DO SEU CLUBE

Podcast Palmeiras: César Sampaio comenta estreia do Verdão no Brasileiro; ouça aqui

Podcast Corinthians: Após ganhar o título Paulista, o time de Carille é um dos favoritos no Brasileirão? ouça aqui

Podcast São Paulo FC - Torcedor sente falta de quem honre a camisa; ouça aqui

Podcast Santos FC: 'O poder ofensivo do peixe voltou?' ouça aqui