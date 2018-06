Estadão quer saber: você já está vivendo o clima de Copa do Mundo?

Em meio aos protestos dos caminhoneiros, que resulta no desabastecimento dos produtos nos mercados e na falta de combustível, e ao clima de tensão política que toma conta do País, o Estadão pergunta aos leitores: você já está no clima de Copa do Mundo?

A competição começa no próximo dia 14 de junho, com a partida entre a anfitriã Rússia e a Arábia Saudita. O Brasil estreia no dia 17 diante da Suíça, e na sequência enfrenta Costa Rica, no dia 22 e Sérvia, no dia 27. A final será em 14 de julho.

E você, já está ansioso pela Copa da Rússia?