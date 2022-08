Estadão terá álbum da Copa de 2022 com múltiplas figurinhas do Neymar e seleção brasileira 'perfeita

Fruto do desejo de colecionadores mundo afora, a Panini lança nesta sexta-feira o álbum de figurinhas da Copa do Mundo de 2022, no Catar. A publicação será encartada na edição de domingo do Estadão. Todas as 32 seleções classificadas para o Mundial foram licenciadas, assim como os estádios, logos das federações, mascote e bola oficial. A publicação totaliza 670 cromos.

O álbum da Copa do Mundo do Catar 2022 será lançado na versão brochura por R$ 12. Mas terá edições com capa dura nas versões normal, prata e dourada por R$ 44,90. Os colecionadores poderão escolher. Os envelopes, que contém cinco figurinhas, serão vendidos por R$ 4.

Neste ano, diferentemente das últimas versões, todas as figurinhas dos jogadores terão o mesmo fundo, azulado, e um contorno branco. Nas outras edições, cada seleção tinha um fundo próprio. Além disso, informações do atleta, como peso, idade e altura, estão impressas no cromo.

Para os colecionadores de raridades, a edição da Copa do Catar contará com 50 figurinhas especiais e 80 cromos extras, que é uma das novidades na Panini. Essas figurinhas terão ainda variações de cores (grená, bronze, prata e ouro, sendo esta última a mais rara). Elas serão distribuídas aleatoriamente nos envelopes. Para encontrá-las, o colecionador terá de ter sorte.

Os cromos extras serão de 20 jogadores apenas, selecionados pela própria editora, que devem ter destaque na Copa do Mundo. Entre eles estão Neymar, Mbappé, Messi e Cristiano Ronaldo. Brasil, França e Argentina são favoritas ao título. Portugal corre por fora.

"Não terá um espaço destinado à elas no álbum, mas serão itens raros para os colecionadores, que consideramos como os ‘Legendários’”, afirma Carolina Motta, gerente de marketing da Panini, ao Estadão. "Cada envelope conta com cinco cromos, porém em alguns virão uma figurinha extra, que são desses craques".

Dessa forma, Neymar terá cinco figurinhas na coleção de 2022 - uma da seleção brasileira e quatro extras e especiais. “Selecionamos os grandes jogadores, que podem se destacar na competição e com apelo popular”, conta a gerente de marketing. Esses cromos mostram os atletas “em ação”, semelhante à coleção “Adrenalyn”, jogo de cards da própria Panini.

Em parceria com a Coca-Cola, a versão do álbum para o Brasil conta com um encarte da marca, no qual os colecionadores encontrarão as figurinhas no rótulo do produto. Kevin De Bruyne, Serge Gnabry, Luka Modric e Son são alguns dos jogadores que estão presentes nesta seção.

ONLINE

No meio digital, a editora Panini disponibilizará conteúdos extras aos colecionadores. Além do tradicional álbum digital, no qual os códigos estarão presentes no verso das figurinhas físicas, o aplicativo "My Panini", lançado nesta semana, permitirá aos fãs do álbum interagir com versões virtuais dos cromos, criar versões personalizadas e participar de promoções de marcas parceiras. QR codes espalhados pelas páginas dão ao colecionador acesso para essas ações da marca.

Além disso, assim como no álbum de 2018, da Copa na Rússia, haverá uma seção com os campeões de edições anteriores do Mundial. Da seleção brasileira, as equipes de 1958 e 70 receberam homenagens da Panini.

Seleção brasileira

Serão 20 figurinhas para cada uma das 32 seleções. Além do brasão e da foto da equipe, a Panini selecionou 18 jogadores para cada um dos países. O Brasil, onde a seleção dos jogadores sempre é fruto de discussões a cada novo álbum, teve escolhas seguras por parte da editora: todos devem estar na lista final de Tite.

"Nós analisamos internamente as últimas convocações do Tite e realizamos uma curadoria para chegar à escalação dos 18 nomes para entrar no álbum", conta Carolina. Neymar, Gabriel Jesus, Marquinhos, Philippe Coutinho, Casemiro, Thiago Silva e Alisson são alguns dos que voltam a aparecer na publicação, após a edição de 2018. Além destes, Raphinha, Richarlison, Vinícius Jr. e Antony, convocados por Tite em diversas oportunidades no último ciclo, também têm suas próprias figurinhas na coleção.

O Real Madrid foi a equipe com mais representantes na seleção brasileira, com três jogadores (Casemiro, Militão e Vinícius Jr.). Entretanto, a surpresa foi a não escolha de nenhum jogador que atua no Campeonato Brasileiro. Gabigol, Pedro, Danilo e Guilherme Arana, que têm seus nomes cotados para disputar a Copa, ficaram fora da lista da Panini.

Confira a lista completa:

Alisson; goleiro (Liverpool) Ederson; goleiro (Manchester City) Alex Sandro; lateral-esquerdo (Juventus) Danilo; lateral-direito (Juventus) Éder Militão; zagueiro (Real Madrid) Marquinhos; zagueiro (Paris Saint-Germain) Thiago Silva; zagueiro (Chelsea) Casemiro; volante (Real Madrid) Philipe Coutinho; meio campo (Aston Villa) Fabinho; volante (Liverpool) Fred; volante (Manchester United) Lucas Paquetá; meio campo (Lyon) Antony; atacante (Ajax) Gabriel Jesus; atacante (Arsenal) Neymar Jr.; atacante (Paris Saint-Germain) Raphinha; atacante (Barcelona) Richarlison; atacante (Tottenham) Vinícius Júnior; atacante (Real Madrid)

Especificações técnicas do álbum da Copa do Mundo do Catar