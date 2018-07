Estádio Beira-Rio tem primeira etapa de nova cobertura finalizada

PORTO ALEGRE - O Internacional divulgou nota oficial para comemorar o fato de que finalizou nesta segunda-feira a instalação da primeira etapa da nova cobertura do Beira-Rio, que será palco de jogos da Copa do Mundo de 2014. O clube informou que já conta com 65 membranas opacas da cobertura instaladas, assim como prometeu que as translúcidas serão colocadas em breve.

Ao falar sobre essa etapa da obra, o Inter destacou que o material sintético utilizado para cobertura do estádio, o politetrafluoretileno, trará uma série de benefícios. Entre eles está a superfície com propriedades antiaderentes, que facilitam sua limpeza, e é incombustível (segura contra fogo), sendo que o material é também imune a radiação ultravioleta e resiste a agentes corrosivos.

O último balanço apresentado pelo clube apontou que 97% das obras do estádio já estão prontas visando o Mundial. O Inter também ressaltou nesta segunda o fato de que as estruturas metálicas dos novos placares eletrônicos do estádio já estão sendo instaladas. Da marca Sony e com 86 metros quadrados cada um, os mesmos terão "qualidade melhor que a exigida pela Fifa", garantiu o clube.

Um dos 12 estádios da Copa de 2014, o Beira-Rio irá receber cinco jogos da competição, sendo quatro deles da fase de grupos e um das oitavas de final.