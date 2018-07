Estádio começa a ter 'cara de Corinthians' após a Copa do Mundo

O torcedor que lembra da Arena Corinthians com cara de Copa de 2014 terá uma surpresa no retorno dos jogos da equipe no estádio. Com as obras em andamento, o palco do primeiro duelo do Mundial já tem uma outra comunicação visual, com diversas imagens que remetem à torcida e à história do clube. "Agora entramos em uma nova etapa, que é o acabamento do Prédio Oeste, com trabalhos nos camarotes e nos setores Business e Club", diz Anibal Coutinho, arquiteto do estádio, que é do escritório CDC.

Ele explica que essa fase de obras é importante para permitir, por exemplo, as visitas guiadas ao estádio, que seriam mais uma fonte de receitas para o clube. No átrio principal vai ficar as estantes horizontais de troféus, com 4 mil taças. Em um local privilegiado estarão os troféus das conquistas da Copa Libertadores e dos Mundiais de Clubes da Fifa. "As partes mais vips do estádio estão começando a ganhar uma cara", continua Coutinho. Esse átrio também servirá de entrada para o Centro de Convenções e área de eventos, que é outra das apostas do Corinthians para aumentar as receitas.

Neste átrio também estará um escudo de aço de nove metros de altura. Outros escudos, menores, já foram colocados em alguns pontos, como na entrada do estacionamento. A programação visual está a todo vapor e os gráficos ambientais foram feitos por Pedro Hashimoto e Pedro Inoue. A expectativa da diretoria do Corinthians é que esse trabalho fique pronto em até 90 dias, ou seja, se tudo correr bem, o estádio estará totalmente repaginado antes do início do Campeonato Brasileiro, que será em maio.