Estádio da Copa de 1994 sofre com abandono e será leiloado

SÃO PAULO - Palco de quatro jogos na Copa do Mundo de 1994 nos Estados Unidos, o Pontiac Silverdome, localizado na cidade de Pontiac, subúrbio de Detroit, Michigan, está vivendo talvez seus últimos dias. O estádio que viu no dia 28 de junho de 1994, a seleção brasileira comandada pelo técnico Carlos Alberto Parreira empatar em 1 a 1 contra a Suécia (gols de Romário e Andersson), está em ruínas. Seus assentos estão sendo leiloados pela internet com lances que começam nos 5 dólares.

O Silverdome sofre com o abandono. O gramado, antes palco das apresentações esportivas, já se vê dominado por plantas e ervas daninhas. A cobertura, desinflada para diminuir os gastos, já apresenta falhas. Além disso, a falta de energia e o bolor predominam na maior parte do edifício.

O Pontiac Silverdome foi construído em 1975 como casa da equipe de futebol americano Detroit Lions. Recebeu também jogos de basquete do Detroit Pistons. Ao longo de sua história recebeu o Super Bowl XVI em 1982 e a Copa do Mundo de 1994 como principais eventos esportivos, além de shows como de Elvis Presley (1975), Led Zeppelin (1977), Madonna (1987) e até mesmo uma missa celebrada pelo Papa João Paulo II. No Mundial de 94, foi o palco da abertura entre Estados Unidos e Suíça, Brasil e Suécia, Romênia e Suíça e Suécia e Rússia, todos pela primeira fase

O último jogo dos Lions em seu antigo estádio aconteceu em 2002, vitória sobre o Dallas Cowboys. Após isto o time passou a jogar no Ford Field. Vendido, o estádio teve um breve período onde se tentou uma reabertura em 2009, chegando a receber uma partida entre Milan e Panathinaikos.

Outros itens também serão leiloados, como equipamentos de áudio e itens do restaurante. A ideia é arrecadar o máximo possível para minimizar o prejuízo. Os assentos do Pontiac Silverdome estão à venda na internet, em um site de leilões. Ainda não há informações sobre outros itens do estádio.