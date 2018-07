Estádio da Copa é alvo de falsa ameaça de bomba A polícia da Cidade do Cabo investiga a falsa ameaça de bomba que resultou na evacuação do Estádio Green Point, um dos palcos da Copa do Mundo da África do Sul. A ameaça foi feita pela manhã, por telefone, num momento em que dezenas de turistas e trabalhadores estavam no local.